أحدث ظهور لمحمد سامي بصحبة زوجته مي عمر بصورة رومانسية..شاهد

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة رومانسية وظهر فيها مع زوجته الفنانة مي عمر ، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتفاعل مع الصور الجمهور و جاءت التعليقات كالاتي: الرقي والاناقه كلها حضرت ، الصورة المنتظرة الملك مع الملكة ،يا حلوين و هما متغاظين ، الله يسعدكم".



كشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.



وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رد كليتي"

للمخرج محمد سامى

بسم الله ، بكتب مسلسل جديد ، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية و الأعلي مشاهدة وجدل ،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي ، هصور إمتي و مين الأبطال و هينزل إمتى !! ".