هالة صدقي: الفن يسري في دم محمد سامي.. ولا يستطيع الابتعاد عنه

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بعودة المخرج محمد سامي إلى الساحة الفنية بعد فترة من إعلان اعتزاله المؤقت، مؤكدة أنها لم تقتنع بقرار الاعتزال منذ البداية لإيمانها الشديد بموهبته وحبه الكبير للفن.

وقالت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج *"تفاصيل"* المذاع على قناة صدى البلد 2: "باركت له بالفعل عندما أعلن عودته، لكنني لم أصدق أنه يمكن أن يبتعد عن الفن، هذه الحكاية تسري في دمه، واستمتاعه الحقيقي في الحياة يكمن في تحويل الفكرة إلى سيناريو ثم إلى شخصيات ولوحة فنية متكاملة".

وأضافت أن الضغوط التي مر بها سامي قبل عودته كانت كبيرة، حيث كان يتحمل مسؤولية مضاعفة في أعماله، ويتابع أدق التفاصيل في موقع التصوير وكأن عقله "جهاز كمبيوتر يحلل كل شيء"، مؤكدة أن ذلك يعكس شغفه الحقيقي بصناعة الفن.