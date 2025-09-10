قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
توك شو

الساكت عن الحق شيطان.. هالة صدقي: بوسي شلبي زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته

إسراء صبري

علّقت الفنانة هالة صدقي على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن الحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي، بعد ما تم تداوله حول صدور بيان قانوني من محامي أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، يطالب بتغيير لقبها من "أرملة" إلى "مطلقة".

وأكدت هالة صدقي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، على أنها لا ترغب في الدخول في تفاصيل قانونية احترامًا لسير القضية، لكنها تحدثت من منطلق إنساني، قائلة: "لا أستطيع الخوض في المصطلحات القانونية، فالقضية ما زالت قائمة، لكن ما يمليه عليّ ضميري هو ما أقوله.. أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمثابة أبنائي، ولا يمكن أن أظلمهم أو أقف ضدهم، لكن ربما هناك من أوصل إليهم فكرة غير صحيحة أو مفهوماً خاطئاً، وهذا أمر وارد".

وأضافت هالة صدقي، قائلة: "لا يصح أن أرى كل ما قدمته بوسي شلبي من تضحيات ولا أنطق بكلمة الحق، احترامي للجميع لا يمنعني من قول الحقيقة، حتى لو تعرضت بسبب ذلك لمضايقات أو دفعت ثمن موقفي، ما يهمني في النهاية هو ضميري أمام الله، وماذا سأقول يوم أقف بين يديه".

وتابعت هالة صدقي قائلة: "المثل الذي يقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس، هو حقيقة، لا يمكن أن أصمت على الظلم. أفكر دائماً أن الزمن قد يدور، وأجد أبنائي في موقف مشابه، ولا يجدون من يدافع عنهم أو يقف بجانبهم؛ لذلك لا يهمني الأشخاص ولا الأسماء، يهمني أن أقول كلمة الحق وأترك رزقي على الله".

كما أضافت هالة صدقي تساؤلات حادة حول ما يُثار من تشكيك في زواج بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلة: "هل يُعقل أن تمنحها السعودية تأشيرة عمرة وهي ليست زوجته الشرعية؟ وهل يُعقل أن يذهب محمود عبد العزيز لتجديد بطاقته قبل وفاته بثلاث سنوات ويكتب أنها زوجته؟ الفنان محمود عبد العزيز كان رجلاً محترماً ويعرف ربنا جيداً، ولا يمكن أن يقدم على شيء يخالف دينه أو أخلاقه".

وأوضحت صدقي أن بوسي شلبي ضحية بكل المقاييس، قائلة: "إما أن تكون قد تعرضت للخداع طوال هذه السنوات، وهو أمر غير منطقي مع رجل بقيمة واحترام محمود عبد العزيز، أو أنها كانت بالفعل زوجته، وهذا ما تؤكده كل المواقف. فهي كانت معه حتى آخر لحظة في حياته، وإذا لم تكن زوجته، لماذا تُركت بجانبه حتى النهاية؟".

واختتمت حديثها بلهجة حاسمة قائلة: "من يقول إنها لم تكن زوجته، فليفسر كيف كانت تقيم معه في غرفة واحدة حتى أيامه الأخيرة؟! الوضع غير منطقي على الإطلاق، لا في صالحهم ولا في صالح الفنان الراحل محمود عبد العزيز.. كلمة الحق واجب، وبوسي شلبي كانت زوجته حتى وفاته".


 

هالة صدقي محمود عبد العزيز بوسي شلبي

