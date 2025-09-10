هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال

انتقدت الفنانة هالة صدقي تراجع حضور اللغة العربية الفصحى في الإعلام، مشيرة إلى أن معظم المذيعين والمذيعات يلجؤون للعامية أو حتى لغة دارجة قريبة من لغة الشارع.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «من المفترض أن أسمع الفصحى من المذيعين باعتبارهم صلة الوصل مع الجمهور.. للأسف لم تعد تُستخدم إلا في نشرات الأخبار، بينما في الماضي كنا نتابع إعلاميات كبار مثل همت مصطفى وهند أبو السعود وآمال فهمي وهن يتحدثن بالفصحى».



وأكدت صدقي أن استخدام الفصحى في البرامج الحوارية أمر ضروري، خصوصًا عند استضافة كاتب أو شخصية فكرية، معتبرة أن ذلك يسهم في الارتقاء بذوق الجمهور الذي بات لا يسمع الفصحى إلا في المدارس.

واستطردت: «في بداية مشواري رفضت أعمالًا بالفصحى لأنها كانت صعبة عليّ، لكن أرى أن الإعلاميين يجب أن يخضعوا لامتحان في اللغة العربية الفصحى قبل دخولهم المجال».



