رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
توك شو

هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال

هالة صدقي
هالة صدقي
إسراء صبري

انتقدت الفنانة هالة صدقي تراجع حضور اللغة العربية الفصحى في الإعلام، مشيرة إلى أن معظم المذيعين والمذيعات يلجؤون للعامية أو حتى لغة دارجة قريبة من لغة الشارع.
 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2: «من المفترض أن أسمع الفصحى من المذيعين باعتبارهم صلة الوصل مع الجمهور.. للأسف لم تعد تُستخدم إلا في نشرات الأخبار، بينما في الماضي كنا نتابع إعلاميات كبار مثل همت مصطفى وهند أبو السعود وآمال فهمي وهن يتحدثن بالفصحى».
 

وأكدت صدقي أن استخدام الفصحى في البرامج الحوارية أمر ضروري، خصوصًا عند استضافة كاتب أو شخصية فكرية، معتبرة أن ذلك يسهم في الارتقاء بذوق الجمهور الذي بات لا يسمع الفصحى إلا في المدارس.

واستطردت: «في بداية مشواري رفضت أعمالًا بالفصحى لأنها كانت صعبة عليّ، لكن أرى أن الإعلاميين يجب أن يخضعوا لامتحان في اللغة العربية الفصحى قبل دخولهم المجال».

 

