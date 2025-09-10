هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الإعلامية بوسي شلبي، كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى يوم وفاته، موضحة: "بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة للراحل وهي ضحية، ومحمود عبد العزيز كان شخصية محترمة ويعرف دينه".



وأضافت هالة صدقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي، قاما بأداء فريضة الحج سويا وكانا يقيمان فى غرفة واحدة".



وأوضحت: "بوسي شلبي ضحت كثيرا عشان خاطر الراحل محمود عبد العزيز، وظلت معه حتى وفاته، وكل ما يقال غير ذلك فهو تشويه لصورة الأسرة، سواء الراحل محمود عبد العزيز، أو بوسي شلبي".

وقالت المستشارة هايدي الفضالي، محامية بوسي شلبي إلى أن زميلها المستشار هاني حمودة، المحامي المشارك في القضية، حضر التحقيقات وأصدر بيانًا صحفيًا مدعمًا بالمستندات التي تثبت صحة الزواج، والتي تم اعتمادها في محاضر النيابة العامة.

وأضافت أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية إلى نقابة المحامين ضد محامي ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مطالبة بمساءلتهم تأديبيًا لما قاموا به من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة وتحريف لقرارات النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد المهنة وإضراراً بمصلحة موكلتها.

وتابعت: "النيابة العامة حفظت شكوى ورثة أسرة الفنان محمود عبد العزيز، واستبعدت أى شبهة جنائية"، مضيفة: "بوسي شلبي كانت تحتضن أولاد محمود عبد العزيز فترة حياته، ولكنهم يسعون لتصدير صورة سيئة عن الإعلامية وظلت زوجته حتى آخر أيام فترة مرضه، وهي ضحية لكل ما يحدث معها وتخوض حرباً كبيراً".

واختتمت الفضالي تصريحها بالتأكيد على أن القانون يعاقب على تداول ونشر أخبار كاذبة تمس الحياة الشخصية للأفراد، وأنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية موكلتها ورد الاعتبار لها أمام الرأي العام.