هالة صدقي: الهجوم على محمد سامي غير عادل.. هو علامة مسجلة لدى الجمهور

انتقدت الفنانة هالة صدقي الهجوم الذي تعرض له المخرج محمد سامي في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه لم يكن يبحث سوى عن التقدير الذي يستحقه بعد الجهد الكبير الذي بذله في أعماله.

وأكدت هالة صدقي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2 أن ما تعرض له سامي أثر عليه نفسيًا، لكنه رغم ذلك أصبح علامة مسجلة لدى الجمهور.

وأوضحت: "محمد سامي يشبه المخرج الكبير حسن الإمام في قدرته على تقديم أعمال درامية تلامس كل فئات المجتمع وتجعل الجميع يتابع بشغف".

واختتمت حديثها بالإشادة بأعماله، مؤكدة أن له بصمة خاصة، وأضافت: "أعمال محمد سامي جماهيرية بكل المقاييس، ورغم وجود مخرجين كبار يقدمون أعمالًا عظيمة، فإن له نكهة خاصة وتوليفة درامية مختلفة تجعل أعماله محبوبة من جميع الشرائح".