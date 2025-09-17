قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
الديب أبوعلي

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، اعتاد أن يتباهى بأوهام القوة والتفوق، لكنه في الحقيقة لا يقدّم للعالم سوى الدم والخراب والعدوان على الشعوب.

وأوضح البدوي، خلال تصريحات له - أن تصريحات نتنياهو الأخيرة التي زعم فيها أن كل من يحمل هاتفًا محمولًا يملك "قطعة من إسرائيل" لتكشف مجددًا عن عقليته المتغطرسة وخطابه الدعائي البائس، الذي يهدف إلى سرقة إنجازات البشرية وتوظيفها كغطاء لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وندّد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بهذه التصريحات الاستفزازية، مؤكدًا أنها لا تعكس سوى محاولة يائسة لتلميع صورة كيان قائم على الاحتلال والتطهير العرقي، وتسعى إلى نسب منجزات عالمية إلى طرف لا يعرف سوى لغة الحصار والقتل والاستيطان.

وأشار البدوي، إلى أن نتنياهو يحاول عبر هذا الخطاب صرف أنظار الرأي العام عن المجازر التي يرتكبها يوميًا بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن دماء الأطفال المراقة ودمار البيوت لا يمكن أن يغطي عليه ادعاء بائس عن "الإنجازات الصناعية".

ونوّه البدوي إلى أن الحقائق الاقتصادية تؤكد أن كل منتج صناعي أو تقني هو ثمرة شبكة عالمية من العمال والباحثين والمهندسين، مشددا على أن الادعاء بملكية حصرية لهذه المنجزات ليس فقط غير علمي، بل يمثل تضليلًا مفضوحًا للرأي العام.

وأشار إلى أن للدول العربية والإسلامية إنجازات صناعية متنامية، سواء في مجالات الدواء أو التقنية أو الصناعات الدفاعية، موضحًا أن مصر وتركيا والإمارات والسعودية ودول أخرى أصبحت اليوم قوة صاعدة في الأسواق العالمية.

وأكّد أن محاولات الاحتلال طمس هذه الحقيقة لن تنجح، مشدّد على أن التكنولوجيا الحقيقية يجب أن تخدم الإنسانية لا أن تُستخدم كستار لتبرير القتل والحصار، مؤكدًا أن ما ينتجه نتنياهو ليس تقدمًا صناعيًا بل مستوطنات غير شرعية، وجدران فصل عنصري، وسجون مفتوحة للفلسطينيين.

وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمّن كل إنجاز صناعي يخدم الشعوب ويوفّر فرص عمل كريمة، لكنه يرفض بشدة استخدام الابتكار كأداة للتغطية على جرائم حرب، مؤكدا أن القوة الحقيقية لا تُقاس بالتصريحات الدعائية ولا بالادعاءات الزائفة، بل بالالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تصريحات مجرم الحرب نتنياهو ليست سوى محاولة بائسة للهروب من مواجهة جرائمه أمام العالم، داعيًا النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف الدول إلى التصدي لهذه الأكاذيب، وإلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن الاحتلال والعدوان.

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو إسرائيل الاحتلال التطهير العرقي شركات المحمول الموبايل غزة فلسطين

