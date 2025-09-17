قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملك وملكة إسبانيا يعربان عن فائق امتنانهما بالحفاوة في مصر.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، وملكة إسبانيا عن فائق امتنانهما بالحفاوة التي لاقياها في مصر.

جاء ذلك في كلمة لملك إسبانيا خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته لجلالة ملك وملكة إسبانيا بحضور وفدي البلدين، حيث ألقى الرئيس كلمة للترحيب بجلالة الملك والملكة.

ومن جانبه ألقى ملك اسبانيا كلمة لشكر للرئيس والسيدة قرينته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال الملك فيليبي السادس إن “كل ما نراه ونسمعه يؤكد الكلمات التي نطق بها في أواخر القرن التاسع عشر، مواطني أدوار تودا، الدبلوماسي والمؤرخ والعاشق الولهان بمصر عندما قال عنها ”إنها الأرض التي احتضنت مهد الأعراق، وحيث توجد أسس كل العلوم والفنون وصروحها شاهدة على الجهد البشري على مدى سبعين قرنا".

وقد تبادل الرئيس السيسي وملك إسبانيا الأوسمة، حيث قام الرئيس السيسي بإهداء قلادة النيل إلى الملك فيليبي السادس، وكذلك وسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا.

كما قام ملك إسبانيا بإهداء الرئيس السيسي القلادة الملكية لوسام إيزابيل لاكاتوليكيا وكذلك وسام ايزابيل لاكاتوليكا من طبقة الصليب الأعظم للسيدة حرم رئيس الجمهورية.

إسبانيا الملك فيليبي السادس مصر الحفاوة ملك إسبانيا السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

الفنانة إيناس مكي

الاحترام أساس النجاح..إيناس مكي: الشهرة سهلة مع السوشيال ميديا

غزة

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث: الضغط الشعبي في أوروبا وراء تحرك الحكومات ضد العدوان الإسرائيلي

الرئيس السيسي وملك إسبانيا

أحمد موسى يستعرض تفاصيل اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. رقم 4 مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد