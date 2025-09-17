ملك وملكة إسبانيا يعربان عن فائق امتنانهما بالحفاوة في مصر.. فيديو

أعرب الملك فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا، والملكة ليتيزيا، وملكة إسبانيا عن فائق امتنانهما بالحفاوة التي لاقياها في مصر.

جاء ذلك في كلمة لملك إسبانيا خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته لجلالة ملك وملكة إسبانيا بحضور وفدي البلدين، حيث ألقى الرئيس كلمة للترحيب بجلالة الملك والملكة.

ومن جانبه ألقى ملك اسبانيا كلمة لشكر للرئيس والسيدة قرينته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال الملك فيليبي السادس إن “كل ما نراه ونسمعه يؤكد الكلمات التي نطق بها في أواخر القرن التاسع عشر، مواطني أدوار تودا، الدبلوماسي والمؤرخ والعاشق الولهان بمصر عندما قال عنها ”إنها الأرض التي احتضنت مهد الأعراق، وحيث توجد أسس كل العلوم والفنون وصروحها شاهدة على الجهد البشري على مدى سبعين قرنا".

وقد تبادل الرئيس السيسي وملك إسبانيا الأوسمة، حيث قام الرئيس السيسي بإهداء قلادة النيل إلى الملك فيليبي السادس، وكذلك وسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا.

كما قام ملك إسبانيا بإهداء الرئيس السيسي القلادة الملكية لوسام إيزابيل لاكاتوليكيا وكذلك وسام ايزابيل لاكاتوليكا من طبقة الصليب الأعظم للسيدة حرم رئيس الجمهورية.