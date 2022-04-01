ا أبريل.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية .

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .." إذا كنت مولودا في يوم 1 أبريل فإن ذلك يعني أنك ملهم ولديك بصيرة معتمدة على المنطق."

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم1إبريل أنت مستعد دائما للاجتهاد وتبحث عن المثالية في كل شيء، لكن ولاؤك الأول والأخير لنفسك.

نصيحة لمواليد 1 إبريل

نصيحة: في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.