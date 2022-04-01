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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس في احتفال الإفتاء لاستطلاع هلال رمضان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المقرر أن تكون الاحتفالية عقب صلاة مغرب اليوم الجمعة ١ أبريل ٢٠٢٢ الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٣ هجرياً بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر .

ويشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد قليل الإحتفالية التى ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تكون الاحتفالية بحديقة الأزهر بمشاركة ١٥٠ طفلا من دور الأيتام.

ويتضمن الحفل عروض فنية للأطفال لادخال الفرحة والسرور عليهم كما سيتم توزيع هدايا على الأطفال.

 

القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الإفتاء هلال شهر رمضان رمضان مدينة نصر

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