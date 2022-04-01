مسلسل يحيى وكنوز.. أبطاله والقنوات الناقلة وتفاصيل الشخصيات

كشفت قناة "دى إم سي" عن عرض مفاجأة للأطفال خلال الموسم الرمضاني حيث يعرض مسلسل مغامرات يحيى وكنوز.

تفاصيل مسلسل يحيي وكنوز :

مسلسل يحيى و كنوز” أول مسلسل "انيميشن" فى مصر والعالم العربى يحكى عن الحضارة المصرية القديمة، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بالأداء الصوتى، أبرزهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضى.

والمسلسل سيكون خطوة مهمة توّثق حدث حضارى عظيم وقع على أرض مصر، والهدف منه ليس أن يشاهده الصغار فقط بل ربط ما حدث بالخيال في عقول المشاهدين جميعًا من مختلف الأعمار.

كما يهدف المسلسل إلى ربط ما حدث فى التاريخ بعقول المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار، من خلال دراما مهمة وقوية وممتعة عبر الرسوم المتحركة والجرافيك من أفضل التصميمات في العالم.

مسلسل يحيي وكنوز ..وقنوات عرضه :

مسلسل «يحيى وكنوز».. هو مسلسل رسوم متحركة جديد تعرضه قناة DMC ومنصة WATCH IT خلال شهر رمضان، ويمثل نقلة كبيرة فى عروض «الأنيميشن» من ناحية الفكرة والمضمون، إذ يستلهم تاريخ الحضارة المصرية القديمة، متكئًا على الحدث التاريخى الذى نظمته الدولة قبل فترة وهو موكب المومياوات الملكية.

يحيي وكنوز.. وبرومو المسلسل

وطرحت القناة والمنصة قبل أيام «التريلر» الرسمى للمسلسل، ما أحدث حالة زخم وشغف كبيرة لدى المتابعين لمشاهدته بالنظر إلى أهمية الموضوع الذى يتناوله.

وتستند فكرة المسلسل على مجموعة من الأبطال الذين يسافرون عبر الزمن إلى حقبات تاريخية فى مصر الفرعونية، فى مغامرات تُظهر عظمة تلك الحضارة وأهميتها.

مسلسل يحيي وكنوز .. أبطال العمل :

ويشارك عدد من النجوم الكبار فى العمل، منهم إسعاد يونس وأحمد السقا وياسر جلال وعصام السقا وأحمد العوضى وأشرف عبدالباقى وعلاء مرسى وسامى مغاورى، والطفلان زياد وبثينة اللذان يؤديان دورى بطلى العمل الرئيسيين «يحيى» و«كنوز».

مسلسل يحيي وكنوز .. وتفاصيل الأدوار

ويلعب الفنان أحمد السقا سيلعب شخصيتين رئيسيتين فى المسلسل هما الملك أحمس، وتحتمس الثالث، كما سيجسد الفنان أشرف عبدالباقى شخصية الملك خوفو، والفنانة إسعاد يونس شخصية الملكة حتشبسوت، والفنان علاء مرسى شخصية «سينو»، والمسلسل إنتاج شركة «هاشتاج ميديا»، وتأليف محمد عدلى، وإخراج محمد عيد.



ويتحدث عدد من نجوم العمل لحامل صدى البلد ، حول التجربة بشكل عام وطبيعة الأدوار .

أحمد العوضي :

وقال النجم أحمد العوضي أنه يجسد شخصية الملك زوسر ؛ مؤكدا ان العمل مختلف وما شجعه على تلك الخطوة انها اول تجربة لي بخصوص هذا الاعمال .ف

وأضاف :" المسلسل سيلقى اهتمام ومتابعة ليس من جانب الاطفال فقط ولكن سيحظي بمتابعه الكثيرين ".



سامي مغاوري :

فيما قال الفنان سامي مغاوري في تصريح خاص لصدى البلد أنه يجسد شخصية يدعى عمو حسنى.

وأكد :" ان الشخصية ستكون مزيج بين الخير والشر ويضفي عليها جانب كوميدي حيث تجمعه العديد من المواقف مع أبطال العمل ".



واضاف :" سعيد للغاية بخوض تلك التجربة القوية ؛ وانا احب تلك النوعية من الاعمال خاصة انني قدمت بعض الاعمال مثل ذلك ".

اختتم :" المسلسل سيحمل العديد من الاحداث المشوقة بداخله ؛ ويضم كوكبة من النجوم التي أتشرف بالعمل معهم ".



«فخور بكونى جزءًا من هذه التجربة المهمة القوية جدًا. جودة العمل لا تقل عن جودة الأعمال العالمية، وأنا على ثقة بأنه سينال إعجاب الجمهور لما فيه من معلومات قيمة وموثقة».