سامي مغاوري: أجسد دور سائق تاكسي يجمع بين الخير والشر في يحيي وكنوز

خاص لصدي البلد

كشف الفنان سامي مغاوري في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل شخصيته في مسلسل يحيي وكنوز الذي يعرض في شهر رمضان .

قال سامي مغاوري إنه يجسد شخصية سائق تاكسي يدعى عمو حسنى.

وأكد :" أن الشخصية ستكون مزيجا بين الخير والشر ويضفي عليها جانبا كوميديا حيث تجمعه العديد من المواقف مع أبطال العمل ".



وأضاف :" سعيد للغاية بخوض تلك التجربة القوية ؛ وانا احب تلك النوعية من الاعمال خاصة انني قدمت بعض الاعمال مثل ذلك ".

اختتم :" المسلسل سيحمل العديد من الأحداث المشوقة بداخله ؛ ويضم كوكبة من النجوم التي أتشرف بالعمل معهم ".

تفاصيل مسلسل يحيي وكنوز :

مسلسل يحيى و كنوز” أول مسلسل "انيميشن" فى مصر والعالم العربى يحكى عن الحضارة المصرية القديمة، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بالأداء الصوتى، أبرزهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضى.

والمسلسل سيكون خطوة مهمة توّثق حدث حضارى عظيم وقع على أرض مصر، والهدف منه ليس أن يشاهده الصغار فقط بل ربط ما حدث بالخيال في عقول المشاهدين جميعًا من مختلف الأعمار.

كما يهدف المسلسل إلى ربط ما حدث فى التاريخ بعقول المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار، من خلال دراما مهمة وقوية وممتعة عبر الرسوم المتحركة والجرافيك من أفضل التصميمات في العالم.