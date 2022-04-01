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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج تنظم احتفالية بعيد الأم

تكريم الأم المثالية
تكريم الأم المثالية لعام ٢٠٢٢ بحزب حماة الوطن

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بقيادة النائبة الدكتورة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالحزب  وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بالاشتراك مع أمانة حقوق الإنسان بقيادة مفيد اسعد، أمانة حقوق الانسان، برعاية الدكتور أحمد الديب الخولي، أمين عام حزب حماة الوطن.

 

وبحضور النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاستثمار بحزب حماة الوطن، وبدأ الحفل بكلمة للدكتور، أحمد الديب، تحدث من خلالها عن فضل الأم علي أبنائها وعلى المجتمع.

 

وطالب "الديب" في كلمته بزيادة الاهتمام برعاية الأم، وتحدثت "الهلالي" عن حرصها الدائم كل عام بإقامة مثل هذه الاحتفالات وذلك لإيمانها بدور الام في تنشئة الشباب وتنشئتهم للمشاركة في المجتمع، ثم تحدثت "اسحاق" عن دور الأم في رعاية أبناءها والحفاظ عليهم.

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ثم بدأ توزيع الهدايا على الأمهات اللاتي تم اختيارهم كأمهات مثاليات ثم تم توزيع الدروع عليهم واخذ الصور التذكارية، وكانت أولى الأمهات المكرمات هي اميلية عبد السيد شحاتة، والدة الشاب الطموح الخلوق بيشوي ممدوح، الأمين المُساعد لأمانة شباب حزب حماة الوطن بسوهاج.

 

وقال بيشوي ممدوح في كلمته عن والدته:"أمي الغالية مهما اتكلمت عنك وعن طيبتك وحنيتك مش هوفيكي حقك تستاهلي كل حاجة حلوة في الدنيا.. كل سنة وانتي طيبة يا أجمل وأطيب أم في الدنيا كلها".

 

وتوجه بالشكر لكل من:"الدكتور أحمد الديب، أمين عام حزب حُماة الوطن بسوهاج، والنائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، ومفيد اسعد، أمين حقوق الإنسان؛ لتكريمهم والدتي الأم المثالية لعام ٢٠٢٢".

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