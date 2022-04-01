من سوريا.. نسرين طافش تستقبل شهر رمضان

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها بصور جديدة لها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نسرين طافش، في الصور من سوريا بإطلالة محتشمة، وعلقت: "رمضان كريم.. أعاده الله علينا جميعا بالتسامح والمحبة والسلام".

وتصدّرت نسرين طافش تريند جوجل بعد كشفها عن صور من مسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدى بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش، حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها وما الذي يغنيه جديدا.

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر اسحق ويتناول قصة شعبية دراميًا مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كلاً من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.