موسكو تتهم أوكرانيا بقصف منشأة وقود داخل أراضيها لأول مرة منذ الحرب

في ضربة هي الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير ، اتهم اليوم الجمعة مسؤولون روس أوكرانيا بقصف منشأة لتخزين الوقود داخل روسيا في مدينة بيلجورود بغرب البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة يورنيوز.

وتمركزت جميع المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني داخل أوكرانيا حتى اتهام اليوم.

وقال حاكم إقليمي روسي إن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا المنشأة وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نُشرت على الإنترنت ما بدا أنها عدة صواريخ أطلقت من على ارتفاع منخفض أعقبها هجوم.



ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المقاطع.

وذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تليغرام أن الطائرتين قصفتا المنشأة بعد عبور الحدود على ارتفاع منخفض.