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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القائم يحرم الزمالك من التقدم أمام بطل أنجولا

صدى البلد

أهدر الزمالك، هدفا محققا أمام ساجرادا الأنجولي خلال الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستاد القاهرة في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاءت فرصة الزمالك المهدرة في الدقيقة ٥٨ عن طريق محمد عبدالشافي بعد توغل رائع من الناحية اليسري ليسدد الكرة بقوة فتصطدم بالقائم الأيمن وتخرج إلي ضربه مرمي.

 

وأهدر الزمالك، العديد من الفرص التي اتيحت للفريق خلال الشوط الأول.

 

وتصدى محمد عواد لفرصة خطيرة في الدقيقة٢٣.

 

تشكيل فريق الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي 
ويضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

 

بدلاء الزمالك 
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.
 

تشكيل ساجرادا للقاء الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
 

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : جريسون برونو داكوستا
خط الدفاع: لويس تاتي – كيالوندا جاسبر – مانويل كونها –  جيرفازيو كاليلا 
خط الوسط:  جويليرمي سايندو –  فيكتوريانو  – انيبال ساتاريا – سيموني أسا ميراندا
خط الهجوم:  جواكيم باسينسيا - بونجينكوسي دلاميني.

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