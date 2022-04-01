نجوم الفن في رمضان.. حفل إفطار لـ سامية جمال بـ هوليوود

قصة حب فريد شوقي وهدى سلطان

يهل عيلنا شهر رمضان الكريم، ويسعى عدد كبير من المشاهدين للتعرف على ذكريات ونوادر رواد ونجوم الفن في رمضان، الذي يزداد حب الجماهير لهم يوما بعد يوم، رغم مرور سنوات عديدة على رحيل الكثيرين منهم.

ويرصد صدى البلد فى السطور التالية ذكريات نجوم الفن فى شهر رمضان ..



حفل إفطار لـ سامية جمال في هوليوود



قضت فراشة السينما المصرية سامية جمال مدة تقترب من العامين ونصف بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء زواجها من الأمريكي عبدالله كنج وبعد 8 أشهر قضتها في ولاية نيويورك تعمل في مسارحها، أبلغها زوجها أنهما سيسافران لقضاء العطلة الشهرية في هوليوود.

وتصادف وقتها أيضا تلقيها برقية معايدة من أحد المصريين هناك بمناسبة حلول شهر رمضان في مصر.



وقررت “سامية” بمناسبة الشهر الكريم إقامة حفل إفطار لأصدقائها الجدد الذين تعرفت بهم في هوليوود، وقررت أن تُعد بنفسها طعام الإفطار.



وأحدث هذا الإفطار صدى كبير، وتلقت سامية من بعض المصريين الموجودين بهوليوود احتجاجا على عدم دعوتهم، فاضطرت إلى إقامة حفل خاص بهم تذكروا خلالها طرائف رمضان في القاهرة.

سوسن بدر تلعب مع أحفادها

تقضي الفنانة “سوسن بدر” معظم أيام شهر رمضان مع ابنتها وحفيدتها حيث تلهو معهما مثلهما وكأنها من نفس العمر، وتشعر بسعادة خاصة معهما.



وقالت سوسن بدر: أحب المطبخ في رمضان وأطهو بنفسي إذا لم أكن في أعمال فنية، وخروجي قليل جدا للأصدقاء، وأفضل زيارة الأقارب الذين لا أستطيع مقابلتهم معظم أيام العام لأعمالي الفنية التي لا تمكنني من زيارتهم.



وأضافت سوسن بدر: شهر رمضان أهم شهور العام وفيه أشعر بصفاء النفس وحالة روحانية جميلة لا أشعرها في بقية أيام العام.

تأخير إفطار كريمان في تركيا



روت الفنانة كاريمان ذكرياتها في أول أيام رمضان، قضته فى في إسطنبول عند عمتها التي تقيم هناك، وقالت "كريمان" في حوار نادر لها أنها عرفت من عمتها أن اسطنبول لا يوجد بها مدفع للإفطار، إنما مآذن تضيء ليفطر الصائمون، بعدها مكثت (كريمان) تقرأ وتطالع في الكتب والمجلات لتضييع الوقت، حتى غلبها النعاس وعندما استيقظت كانت الساعة الرابعة عصرا، ولازال يتبقى الكثير على الإفطار، فأخذت أولاد عمتها ونزلوا جميعا إلى الحديقة للهو حتى تُضاء أنوار المئذنة، التي تعلقت عينا (كريمان) بها طوال الوقت.



وأضافت كريمان، أن أول يوم صيام دائما ما يكون شاقا وبطيئا، فظلت تلعب حتى صار الوقت وشيكا، فتركت أقاربها وعادت إلى مقعد قريب تحدق في المئذنة، التي لم تضئ أنوارها لفترة طويلة حتى حل الظلام، وهم في دهشة من ذلك، فذهبوا إلى عمتها ليسألوها لماذا تأخر وقت الإفطار، فرأوا ما لم يكن في الحسبان.

وتابعت كريمان أنها فوجئت أن عمتها كانت على وشك مغادرة مائدة الطعام، بعد أن تناولوا جميعا طعام الإفطار، واعتقدوا أن الأطفال الصغار خرجوا بعيدا وظلوا ينتظرونهم دون جدوى فأفطروا، وعندما سألتها (كريمان) عن سر عدم إضاءة المئذنة، أخبرتها أن تلك المئذنة تحديدا قُطع منها التيار الكهربي بسبب خلل في الأسلاك".

وقالت كريمان إن تلك كانت أطول مدة تصوم فيها، لأنها أفطرت بعد ساعة تقريبا، ونزلت ومعها الأطفال على الطعام كالوحوش، والسبب الطريقة التركية في الإفطار.

فريد شوقي أوقع هدى سلطان في شباكه بـ"حاجة ساقعة" في نهار رمضان

روت الفنانة هدى السلطان فى حوار نادر لها عن اللقاء الأول بينها وبين الفنان فريد شوقي، قائلةً: "كنت في صراع عنيف مع أسرتي، تزعمه شقيقي محمد فوزي، الذي حارب اشتغالي بالفن ورآه خروجا على التقاليد، لكنني صممت على ذلك ولتفعل القوة ما تشاء، ورآني أحد المنتجين وعرض عليّ احتكار جهودي الفنية لمدة 3 سنوات لحساب شركته، وذهبت لأستوديو الشركة، ودعاني المنتج لزيارة البلاتوه وقدمني إلى أبطال الفيلم، وكان من بينهم فريد شوقي قائلاً: "الست هدى سلطان.. وجه جديد»" فانحنى فريد في رشاقة مبتسما.



وأضافت هدى سلطان: جلست أتفرج على التصوير، وكنا في شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، ولاحظت أن فريد يختلس النظر إليّ بين الحين والآخر، حتى انتهز فرصة إعداد الأضواء واقترب مني قائلاً: تشربي حاجة ساقعة؟.



فقلت: لا.. أنا صايمة، وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول: صايمة؟.

فقاطعته قائلةً: وبصلي كمان.. غريبة؟، فقال: أبدا.. أبدا، وغادرت الأستوديو بعد ذلك والشيء الوحيد الذي كان يطوف بذهني هو نظراته وابتساماته.



عفاف شعيب فى دار أيتام



تقضي الفنانة عفاف شعيب بعض الأوقات من شهر رمضان في أحد بيوت الأيتام لرعايتهم حتى تحصل على الثواب العظيم من وراء ذلك.



تقول عفاف شعيب: الأيتام يشغلون بالي جدا في رمضان، والنبي الكريم أوصانا بهم وأكد أن من يهتم بهم يدخل الجنة وهي هدفي وهدف كل مسلم ومسلمة، ولهذا أحرص على إقامة موائد للإفطار معهم ونلهو ونلعب سويا حتى لا يشعرون بأنهم بلا أهل خاصة في شهر الخير والعطاء.



وأضافت عفاف شعيب: “كما أحرص على زيارة كل أفراد أسرتي وعائلتي ونقيم إفطاراً جماعياً يضمنا حتى نصل الرحم”.



