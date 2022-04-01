دراما رمضان 2022.. مواعيد عرض 10 برامج ومسلسلات على قناة ON

أعلنت قناة ON مواعيد عرض خريطة مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية، التي يستمر عرضها على مدار أيام الشهر الفضيل.

مسلسل الكبير أوي 6

البداية مع مسلسل "الكبير أوي 6" للفنان أحمد مكي، الذي يعرض في تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل.

مسلسل أحلام سعيدة

أما مسلسل "أحلام سعيدة" للفنانة يسرا فيعرض الساعة 8:25 مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحا و10:50 صباحا.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

مسلسل الاختيار 3

يليه مسلسل "الاختيار 3" الذي يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا في تمام الساعة 9:50 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 4:20 صباحا و3:25 مساء.

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج في تمام الساعة 11 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 8:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، حيث تتصاعد الاحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي .

مسلسل دايما عامر

يليه مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان في تمام الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة 6:55 صباحا.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

برنامج نجوم السماء

وفيما يتعلق بالخريطة البرامجية، فيعرض برنامج "نجوم السماء" في تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 9:55 صباحا.

برنامج مصر أرض المجددين

وبرنامج "مصر أرض المجددين" للدكتور علي جمعة في تمام الساعة 12:20 ظهرا.

برنامج أحلى أكلة

ثم برنامج "أحلى أكلة" مع الشيف علاء الشربيني في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

برنامج قلوب عامرة

يعرض كذلك برنامج "قلوب عامرة" للدكتورة نادية عمارة في تمام الساعة 4:35 مساء.

برنامج القناع

يليه برنامج "القناع" للداعية مصطفى حسني في تمام الساعة 5:30 مساء على أن يعاد في تمام الساعة 3:15 صباحا.