عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بهشاشة العظام.. فوائد تناول السوبيا فى رمضان.. أسباب ظهور السيلوليت

نشرة المراة والصحة
نشرة المراة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

دراسة: تناول حبة أفوكادو واحدة أسبوعيا يقلل من الإصابة بأمراض القلب

 

هناك العديد من الفوائد لتناول الأفوكادو.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في  جامعة هارفارد، أن تناول الأفوكادو مرة واحد فقط في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الخمس في دراسة أجريت على أكثر من 100000 شخص.

 

أسباب ظهور السيلوليت.. وطرق علاجه

 

يعد السيلوليت هي حالة شائعة وتحدث في الغالب بشكل أكبر بين السيدات، وذلك بسبب فقدان الوزن واكتسابه لعدة مرات، وهو ما يجعل الجلد يبدو بشكل متكتل من منطقة الفخذين والوركين والبطن.

 

يقي من أمراض القلب.. 7 فوائد لتناول السوبيا فى رمضان

 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،فوائد تناول السوبيا فى رمضان.

 

علامات الإصابة بهشاشة العظام .. تعرف عليها

 

تحدث هشاشة العظام نتيجة ضعف العظام وهشاشتها لدرجة يمكن أن يتعرض الأشخاص للأذي عندما يتعرضون للسقوط أو بمجرد قيامهم بمجهود بسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا كبيرة لهم.

 

أبرزها الأناناس.. اطعمة تعالج عسر الهضم والغازات

 

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الاطعمة لتجنب عسر الهضم والغازات.

 

المرأة والصحة أفوكادو السيلوليت امراض القلب هشاشة العظام عسر الهضم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك خلال الصيام وطرق علاج الهالات السوداء بالمنزل

نشرة المرأة والصحة.. عادات وتقاليد الإفطار حول العالم وأسباب صداع الصيام

نشرة المرأة والصحة.. فوائد الكزبرة.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

نشرة المرأة والصحة| تدميس الفول وتجهيزات رمضان.. ومرض باركنسون وأهم الأعراض.. وأطعمة لنقص الحديد

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقناة الناقلة في البريميرليج

موعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان .. اعرف بداية الصيام ونهايته

شاهد.. صلاة التراويح في أول أيام رمضان بالمسجد الحرام

أخبار التوك شو.. ثبوت رؤية الهلال.. اليوم السبت أول أيام رمضان المبارك..الصوامع: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة.. فيديو

بعد وفاته.. قصة اتهام مصور الأميرة ديانا بالاعتداء على 7 عارضات أزياء

تجنبوا أشعة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ