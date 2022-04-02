نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بهشاشة العظام.. فوائد تناول السوبيا فى رمضان.. أسباب ظهور السيلوليت

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

دراسة: تناول حبة أفوكادو واحدة أسبوعيا يقلل من الإصابة بأمراض القلب

هناك العديد من الفوائد لتناول الأفوكادو.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة هارفارد، أن تناول الأفوكادو مرة واحد فقط في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى الخمس في دراسة أجريت على أكثر من 100000 شخص.

أسباب ظهور السيلوليت.. وطرق علاجه

يعد السيلوليت هي حالة شائعة وتحدث في الغالب بشكل أكبر بين السيدات، وذلك بسبب فقدان الوزن واكتسابه لعدة مرات، وهو ما يجعل الجلد يبدو بشكل متكتل من منطقة الفخذين والوركين والبطن.

يقي من أمراض القلب.. 7 فوائد لتناول السوبيا فى رمضان

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،فوائد تناول السوبيا فى رمضان.

علامات الإصابة بهشاشة العظام .. تعرف عليها

تحدث هشاشة العظام نتيجة ضعف العظام وهشاشتها لدرجة يمكن أن يتعرض الأشخاص للأذي عندما يتعرضون للسقوط أو بمجرد قيامهم بمجهود بسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا كبيرة لهم.

أبرزها الأناناس.. اطعمة تعالج عسر الهضم والغازات

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الاطعمة لتجنب عسر الهضم والغازات.