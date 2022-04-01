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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا الشربيني: أحداث مسلسل مشوار تبدأ في ثالث حلقة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، تفاصيل دورها في مسلسل مشوار، مؤكدة أنها تجسد دور فتاة تدعى وردة ومتزوجة. 


وأضافت دينا الشربيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن :"وردة بنت غلبانة جدا، وبتحب زوجها وابنها، والأحداث تبدأ مع ثالث حلقة، اول حلقتين من المسلسل تعريف بالابطال". 

وتابعت دينا الشربيني، أن :"هذه ثالث مرة اعمل مع المخرج محمد ياسين، والعمل معه ممتع، وسعيدة بالعمل مع الفنان محمد رمضان". 
وأكملت الفنانة، أنه هذا العمل مختلف تماما، والعمل جميل جدا، وتشجعت لعمل هذا الدور، لافتة إلى أن أحداث مسلسل مشوار تظهر اتباعا بداية من الحلقة الثالثة. 

في السياق نفسه أشارت الفنانة دينا الشربيني، إلى أنه العمل مع المحرج محمد ياسين ممتع للغاية. 

دينا الشربيني مسلسل مشوار اخبار التوك شو دور فتاة تدعى وردة

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