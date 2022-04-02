أخبار التوك شو.. ثبوت رؤية الهلال.. اليوم السبت أول أيام رمضان المبارك..الصوامع: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة.. فيديو

تناولت برامج “ التوك شو " مجموعة من القضايا والموضوعات ، اليوم ، الجمعة ، ومن أبرزها :

دار الإفتاء: ثبوت رؤية الهلال..غدا أول أيام رمضان المبارك

نظمت دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا اليوم الجمعة بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية.

وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أنه ثبت رؤية هلال شهر رمضان الكريم 1443هـ .

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان.. فيديو

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصرى، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد «أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، والتقدم والازدهار والاستقرار.

آخر قرارات الإفتاء: ١٠ جنيهات قيمة إفطار اليوم لكبار السن والمرضى

كشفت الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، آخر قرارات دار الإفتاء بمناسبة شهر رمضان.

وأكد الإعلامية ايمان ابو طالب، أن ١٠ جنيهات قيمة إفطار اليوم لكبار السن والمرضى، مشيرة إلى أن في شهر رمضان من الاشهر الرائعة في العام.

شعبة الأدوية : توجيهات رئاسية بالتصنيع المصري للاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير|فيديو

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناعة الدواء في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي تشهد حالة من التطور، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير الصناعة داخل مصر للاكتفاء ذاتيا والاتجاه للتصدير.

أضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة etc، أنه أصبح لدينا مصنع وهو الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج لقاحا ضد كورونا.

دينا الشربيني بعد القفز بالباراشوت: سانت كاترين من فوق تحفة.. فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني، “إن سانت كاترين من فوق تحفة جدا، مشيرة إلى أنها كانت مغامرة رائعة، بعد أن قفزت من الطائرة بالباراشوت.

وأضافت دينا الشربيني، خلال وجودها ضيفة ببرنامج “نجو السماء”، عبر فضائية “أون”: "لا بد من الإهتمام بتلك المعالم الهامة، ما رايته بعد قفزي من الطائرة وعلى ارتفاع كان تحفة وأنا شايفة الجبال والبحر.. انبسطت كتير ولازم أقول للناس سانت كاترين حتة مقدسة ومجمع فريد يجمع الأديان”.

علي جمعة: الله خلق الكون لثلاثة أسباب.. فيديو

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العالماء، إن الله سبحانه وتعالي خلق هذا الكون لثلاثة أسباب، عبادته وعمارة الأرض وتزكية النفس.

وأضاف خلال حديثة ببرنامج "القرآن الكريم" المذاع على قناة "صدى البلد" أن العلاقة بين الإنسان وربه العبادة وهذه العبادة مبناها الطاعة والتقوى، والعلاقة بين الإنسان ونفسه مبنية على التزكية وهى التخلي من كل قبيح والتحلي بكل جميل، والعلاقة بين الإنسان وما حوله مبنيه على العمران وهذا العمران فيه ما يحبه الله سبحانه وتعالي وما يكرهه فيجب أن نأتي بما يحبه الله.

هاشم: الفلاح سيحصل على أموال القمح خلال 48 ساعة من توريده

قال كمال هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع والتخزين، أننا جاهزين في ٤٠٠ موقع على مستوى الجمهورية، وتم توريد كميات من القمح من محافظة جنوب سيناء .

وكشف خلال مداخلة هاتفيه على قناة " ten " انه تم مد موسم التوريد ل ٥ أشهر لإعطاء الفرصة للمزارعين حتي اكتمال حصاد القمح مشيرا انه من المتوقع أن تستقبل الصوامع حتى ٦ مليون طن.

ريهام حجاج: "يوتيرن" قريب من الأسرة المصرية وتوفيق عبدالحميد هيكسر الدنيا

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنّ مسلسلها الجديد الذي تنافس به في سباق مسلسلات رمضان 2022 قريب من العائلة المصرية، موضحةً: "كل بيت هيلاقي شخصية من شخصيات المسلسل موجودة عنده، المسلسل قريب من الناس".

وأضافت حجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "أيمن سلامة مؤلف متميز للغاية، و أتعاون معه للمرة الثانية، القصة رائعة، وأتعاون للمرة الأولى مع سامح عبدالعزيز مخرج المسلسل، الكواليس كانت رائعة، وكل ذلك تحت قيادة المنتج جمال العدل".

توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.. فيديو

قال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن جميع الفروع التابعة للشركة تعمل على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال لقاءه بقناة ten ، أنهم شاركو بـ 64 شادر منهم 22 شادر تابع للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي مشروع عربيتي للوصول إلى القرى.

إعادة 3 مباريات في تاريخ تصفيات كأس العالم.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن المباريات التي تم إعادتها في تصفيات المونديال، بعد تقدم الجزائر بطاب رسمي لإعادة مباراة الكاميرون بعد الأخطاء التحكيمية من بكاري جاساما، ومحاولة مصر إقناع الفيفا بإعادة المباراة بسبب الشغب الجماهيري.

وكشف التقرير أنه تم إعادة 3 مباريات فقط في تصفيات المونديال، الأولي بين مصر وزيمبابوي عام 1994، بعد إلقاء طوبة على مدرب زيمبابوي من الجماهير.