شعبة الأدوية : توجيهات رئاسية بالتصنيع المصري للاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير|فيديو

قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناعة الدواء في مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضي تشهد حالة من التطور، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير الصناعة داخل مصر للاكتفاء ذاتيا والاتجاه للتصدير.

أضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة etc، أنه أصبح لدينا مصنع وهو الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج لقاحا ضد كورونا.

اوضح أن شهادة اعتماد الدواء المصري من منظمة الصحة العالمية، خطوة في اتجاه توطين صناعة التطعيم في مصر وهذا يضع مصر على خريطة التصدير.

وأشار إلى أن مصر الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في تسجيل أدوية كورونا الحديثة.

