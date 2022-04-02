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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في أول أيام رمضان ..

تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يتوافدون على المدارس لبدء الامتحانات الشهرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الأن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، على جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية .

حيث يؤدي اليوم السبت 2 أبريل 2022 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية - التربية الدينية

وتستمر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، في جميع المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية حتى 6 أبريل 2022”.

وكان قد تسبب جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، لشهري فبراير ومارس ، في حالة من الغضب عند أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، حيث اعترض الأهالي على بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس في أول أيام شهر رمضان المبارك ، كما اعترض البعض على فكرة عقد الامتحان يوم السبت الذي يعد إجازة عند معظم مدارس الجمهورية.

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وقد شن الأهالي موجة من التعليقات الرافضة لـ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك.

قالت زهراء مهدي : نرجو إعادة النظر في مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي ولتكن بعد العيد لأن أولادنا صايمين "ياريت نقدر" ، وقالت نجوان ممدوح : الوقت سئ جدا يا ريت نغير المواعيد، لو حتى تقدموه أسبوع ، وقالت ماجدة احمد : نرجو إعادة النظر في موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نظراً لأنه سيبدأ اول يوم رمضان والأطفال صايمين وسيكونوا مرهقين  ولهذا نقترح تقديمه أسبوع قبل رمضان.

وأكدت مروة فتحي : " دي أول سنة الولاد ينزلوا المدرسة بعد الكورونا وأول مرة يروحوا المدرسة صايمين إزاي يمتحنوا أول يوم رمضان؟ " ، وقالت أماني أحمد : هو ليه ميبقاش آخر شهر ٣ بدل أول رمضان

وقال محمد صابر : ياريت معالي الوزير يتم تعديل وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من الأحد 2022/4/3 ، وقالت رحاب فاروق : ياريت يقدم امتحانات الصف الرابع الابتدائي قبل رمضان باسبوع صعب جداً اول يوم رمضان

ومن جانبها ، رفضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية ، وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن الوزارة تتعامل مع شهر رمضان على أنه شهر عادي من حيث العمل في كل الدولة وكل المدارس ، مؤكدةً انه لا فرق بين ١ رمضان او ٥ رمضان 

وأوضح المصدر ، أنه لا تغيير ايضا في يوم السبت في جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ، حيث قال المصدر : من لديه اجازة يوم السبت سوف يؤدي الامتحان كما هو في الجدول بغض النظر عنها

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