تجنبوا أشعة الشمس.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام شهر رمضان

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدء من اليوم بدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ، وغدا سيكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث أنه خلال فترة النهار يكون الطقس شديد الحرارة.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، ان المطمئن هي أن نسب الرطوبة بالكتل الهوائية منخفضة، مما لن تزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، ناصحة بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتابعت أن الأمور مستقرة غدا وسيكون الموجود هو ارتفاعات درجات الحرارة فقط وتواجد بعض الأتربة العالقة فى سماء القاهرة الكبري وسماء الوجه البحري، لافتة إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالإنخفاض يومي الأحد والأثنين، ولكن سيكون انخفاض طفيف وستعاود الإرتفاعات مرة أخرى مع نهاية هذا الأسبوع.