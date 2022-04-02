عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا بحثت مع بعض الدول مقترحات كييف بشأن الضمانات الأمنية.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقا على دعوات كييف لبعض الدول لتكون الجهات الضامنة لأوكرانيا: "ذكرت الدول التي أعربت عن استعدادها لتكون الدول الضامنة أو تلك التي اتصلنا بها وتبادلنا مسودات الوثائق الأولية".

وأوضح أنه ناقش مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفا أن كييف تحتاج إلى ضمانات الدول الرائدة، سواء أكانت أعضاء في الناتو أم لا، مشيرا في هذا الصدد إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا

وتابع: "نتلقى إشارات بأن الولايات المتحدة تدرس هذه المقترحات"، معربًا عن رغبته في أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

زيلينسكي: القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا ببطء

زيلينسكي : الوضع في جنوب البلاد ودونباس صعب للغاية

واعتبر أنه "بدون اتصال مباشر بين الولايات المتحدة والصين سيكون من المستحيل تحقيق النتيجة الضرورية".

وعلى الرغم من تأكيدات روسية سابقة بتهدئة العمليات العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية، وتأكيد مسؤولين أوكرانيين بدورهم أن القوات الروسية انسحبت من مناطق شمال العاصمة، أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو أمس أن روسيا تنسحب من مناطق حول العاصمة لكنها تعزز وجودها في مناطق أخرى.

تت تلك التطورات الميدانية بعد أن أعلن الحاكم الإقليمي أولكسندر بافليوك، في وقت سابق أن روسيا تواصل سحب قواتها من شمال العاصمة باتجاه بيلاروسيا، مضيفا أنها غادرت منطقة هوستوميل التي تضم مطاراً.

فيما رجح فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة شيرنيهيف المحاذية لكييف، إمكانية أن تستأنف الضربات الروسية، قائلا "الضربات الجوية والصاروخية ما زالت واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا".

فرنسا تركيا بريطانيا الناتو روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الأمريكي القوات الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

زيلينسكي: القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا ببطء

زيلينسكي : الوضع في جنوب البلاد ودونباس صعب للغاية

ترشيحاتنا

زيلينسكي: قدمنا لبعض الدول مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2022 .. وأحب الذكر في هذه الساعة

هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهوانف في أمريكا

صبري فواز يظهر بشخصية محمد مرسي في مسلسل الاختيار ٣| شاهد

أمريكا تلغي تجربة صاروخية بسبب التوترات النووية مع روسيا

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وواتفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ