عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا ببطء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القوات الروسية تنسحب من شمالي البلاد ببطء ولكن بشكل ملحوظ.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "الوضع في شرق البلاد لا يزال صعبا وروسيا تعدّ لهجمات جديدة في خاركيف ودونباس".

وتابع: "حكومتنا مرنة في المفاوضات لكننا غير مستعدين للتخلي عن أراضينا، ونرغب من الصين أن تقف إلى جانبنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيشكل إضافة إيجابية، مضيفًا: "نكسب الحرب فيما روسيا تخسرها لكن نخشى أن تكون هي المستفيد على الأمد الطويل".

زيلينسكي : الوضع في جنوب البلاد ودونباس صعب للغاية

استراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا تلبية لطلب زيلينسكي

وعلى الرغم من تأكيدات روسية سابقة بتهدئة العمليات العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية، وتأكيد مسؤولين أوكرانيين بدورهم أن القوات الروسية انسحبت من مناطق شمال العاصمة، أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو أمس أن روسيا تنسحب من مناطق حول العاصمة لكنها تعزز وجودها في مناطق أخرى.

تت تلك التطورات الميدانية بعد أن أعلن الحاكم الإقليمي أولكسندر بافليوك، في وقت سابق أن روسيا تواصل سحب قواتها من شمال العاصمة باتجاه بيلاروسيا، مضيفا أنها غادرت منطقة هوستوميل التي تضم مطاراً.

فيما رجح فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة شيرنيهيف المحاذية لكييف، إمكانية أن تستأنف الضربات الروسية، قائلا "الضربات الجوية والصاروخية ما زالت واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا".

الناتو روسيا الصين القوات الروسية أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موعد أذان الفجر اليوم .. ودعاء أول أيام رمضان

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

موضوعات متعلقة

زيلينسكي : الوضع في جنوب البلاد ودونباس صعب للغاية

استراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا تلبية لطلب زيلينسكي

ترشيحاتنا

التعادل يكفي.. ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة الهلال في دوري الأبطال

جمال علام يكشف موعد تقديم الاحتجاج على أحداث مباراة مصر والسنغال

أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول رمضان.. اتصالات متبادلة بين السيسي وزعماء العرب للتهنئة بحلول الشهر المعظم.. ورسالة خاصة من الرئيس للشعب المصري : أدعو الله أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير

بعد شائعات تعرضها للسرقة.. تعليق جديد من الإعلامية جاسمين طه زكي

عبدالله السعيد الأبرز.. إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز في مباراة زاناكو الزامبي

دعاء السحور أول ليالي رمضان 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ