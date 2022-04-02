زيلينسكي: القوات الروسية تنسحب من شمال أوكرانيا ببطء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القوات الروسية تنسحب من شمالي البلاد ببطء ولكن بشكل ملحوظ.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز": "الوضع في شرق البلاد لا يزال صعبا وروسيا تعدّ لهجمات جديدة في خاركيف ودونباس".

وتابع: "حكومتنا مرنة في المفاوضات لكننا غير مستعدين للتخلي عن أراضينا، ونرغب من الصين أن تقف إلى جانبنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيشكل إضافة إيجابية، مضيفًا: "نكسب الحرب فيما روسيا تخسرها لكن نخشى أن تكون هي المستفيد على الأمد الطويل".

وعلى الرغم من تأكيدات روسية سابقة بتهدئة العمليات العسكرية في محيط العاصمة الأوكرانية، وتأكيد مسؤولين أوكرانيين بدورهم أن القوات الروسية انسحبت من مناطق شمال العاصمة، أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو أمس أن روسيا تنسحب من مناطق حول العاصمة لكنها تعزز وجودها في مناطق أخرى.

تت تلك التطورات الميدانية بعد أن أعلن الحاكم الإقليمي أولكسندر بافليوك، في وقت سابق أن روسيا تواصل سحب قواتها من شمال العاصمة باتجاه بيلاروسيا، مضيفا أنها غادرت منطقة هوستوميل التي تضم مطاراً.

فيما رجح فياتشيسلاف تشاوس، حاكم منطقة شيرنيهيف المحاذية لكييف، إمكانية أن تستأنف الضربات الروسية، قائلا "الضربات الجوية والصاروخية ما زالت واردة الحدوث في المنطقة.. لا أحد يستبعد هذا".