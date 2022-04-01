استراليا ترسل دعما عسكريا إلى أوكرانيا تلبية لطلب زيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز "بوشماستر"، بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال موريسون - في تصريح للصحفيين، أوردته صحيفة (سيدني مورننج هيرالد) الاسترالية، اليوم الجمعة - "نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا. والآن سنرسل إليها ناقلات "بوشماستر" للجند".

وأشار إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيسها الذي توجه أمس بنداء إلى نواب البرلمان الاسترالي الفيدرالي.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون، أن وزارته تقوم حاليا بـ "بحث المسائل اللوجستية وحل كيفية إرسال 3 أو 4 ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا".

وأضاف: "لقد حددنا المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها (إلى أوكرانيا)، وندرس حاليا إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بسرعة".

