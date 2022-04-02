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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

رامز موڤي ستار
رامز موڤي ستار

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال تشتبك مع «رامز» وتعنفه بعد اكتشافها المقلب، حيث تقول له «أنت منفلت».

شاهد الفيديو:


سيطر على الحلقة الأولى من مسلسل “وجوه” الحكاية الأولى “وش تالت” حالة من الغموض حول شخصية الدكتورة “سلمى” أو “حنان مطاوع” والتى تدخل السجن فى قضية قتل زوجها ولكن بعد أن تقدم النقض حكم عليها بالبراءة.

وتتذكر “سلمى” بعض الصعوبات التي مرت بها ومنها جواب وصلها فى السجن يعلمها بوفاة ابنتها، وتخرج سلمى من السجن لتجد نفور أشقائها منها خاصة أنها تعرضت للإصابة بمرض عقلى وهو “الذهان” والذى يجعلها تشعر بأن هناك ما يترصد خطواتها والامر الذى يؤدى الى هلاوس سمعية.  

تنافس الفنانة حنان مطاوع فى رمضان هذا العام بمسلسل “وجوه” والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان، وتأمل أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال هذا العمل الذي تعتمد فيه على أكثر من حكاية.

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