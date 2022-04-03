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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طعنه بسكين.. الإعدام يواجه عاطلا بتهمة قتل شاب في السلام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حادث مأساوي شهده أهالي مدينة دار السلام، إثر قيام  عاطل بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما.

فى سياق متصل، تلقى مركز شرطة السلام بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفى إثر إصابته  ادعاء مشاجرة .

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية ، قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات  أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، و أمرت نيابة السلام، اليوم ، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

العقوبة من القانون

 

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

 

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

 

 

دار السلام عاطل سلاح ابيض ضرب شرطة السلام

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