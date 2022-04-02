تأجيل محاكمة خط الفيوم في 19 تهمة إلى 1 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس محكمة جنايات الفيوم تأجيل نظر الدعوى المتهم فيها أيمن عبد المعبود الشهير بـ خط الفيوم (45 سنة ) ، و5 آخرين، المتهم بقتل زوجته وحماته وخطف شقيقة زوجته وطفلتي زوجته، وتهديدهم بالسلاح، إلى جلسة 1 مايو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي فى الاتهامات الموجهة للمتهم

كانت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بالفيوم، برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، قد نظرت اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة أيمن عبد المعبود، الشهير بخط الفيوم والذي سبق اتهامه في عدة قضايا وله معلومات جنائية، ومعه 5 آخرين بينهم 3 محبوسين و2 هاربين.

وجهت النيابة العامة 19 اتهاما لخط الفيوم ، أبرزها القتل العمد، واحتجاز رهائن وتعذيبهم، ومقاومة السلطات، وذلك على خلفية احتجازه 14 رهينة من أسرة زوجته وآخرين داخل منزله وتعذيبهم بأبشع طرق التعذيب، ومقاومته للسلطات ورفضه تحرير الرهائن سلميا .

تعود وقائع الجريمة البشعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى ، حيث احتجز المتهم أيمن عبد المعبود، المشهور بحط الفيوم ، 14 رهينة في منزله بميدان عبد المنعم رياض بمدينة الفيوم ، من بينهم زوجته وحماته وشقيقات زوجته وبناتهم وأبنائهم، وآخرين، وقيامه بإطلاق النيران داخل المنزل، فأبلغ أقاربه رجال الشرطة التي أنتقلت إلى منزله وحاصرته ونشرت عشرات القوات بمحيط المنزل، وأغلقت كافة المخارج والمداخل المؤدية إليه.

وفي واحدة من أقوى الضربات الأمنية والتي تنفذها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، ردعا لكافة أشكال الخروج عن القانون، وضبط الجريمة بكل صورها، نفذت أجهزة وزارة الداخلية وفق تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عملية أمنية ناجحة واقتحمت منزل بلطجي الفيوم وقامت بتحرير الرهائن المحتجزة بداخله.

واستكمالا لضبط المتهم بالواقعة وردت معلومات لفريق البحث من قطاع الأمن العام وفرع البحث بمديرية أمن الفيوم أكدتها التحريات أن المذكور قام بقتل زوجته أول شهر سبتمبر الماضي وقام بدفنها بمسكنه.

بالانتقال والفحص أمكن الاستدلال على الجثمان الذى تبين أنه مدفون على عمق 4 أمتار بأحد الغرف بمسكنه.

وقررت نيابة مركز الفيوم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت من تحرير ٧ أشخاص احتجزهم مسجل خطر داخل منزلة لأكثر من 24 ساعه بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدى للجريمة بشتى صورها.

البداية عندما تلقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بلاغا بقيام عاطل وشهرته أيمن ٤٤ سنه له معلومات جنائيه باحتجاز افراد أسرته وأحد أقاربه موظف بشركة وصديقه مالك محل هواتف محمولة داخل منزل بالفيوم .

تمكن فريق العمل برئاسة قطاع الامن العام من التفاوض و إطلاق سراح الرهائن وتبين قيام المتهم بإحداث إصابة احدهم بعيار ناري تم نقل المصاب لمستشفى الفيوم العام.

وأمام إصرار المتهم على احتجاز باقي أفراد أسرته قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قوات إنقاذ الرهائن بقطاع الامن الوطني وحال اقتحام المنزل لتحرير الرهائن قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته القوات بالمثل مما أدي لإصابته بعيار ناري باليد وأخر بالفخذ وتم السيطرة عليه وضبطه وبحوزته أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، طبنجة، بندقية خرطوش و ١٤٠ طلقة مختلفة الأعيرة .

ونجحت القوات في تحرير المحتجزين وهم كل من: كريمة زوجة المتهم طالبة ١٦ سنه، وشقيقتها ١١ سنه وشقيقة زوجة المتهم ٣٣ سنه ونحلة الثالثة ٢٠ سنه ونجل المتهم ٩ سنوات.

وعُثر علي جثة والدة زوجة المتهم وبمواجهته إعترف بقيامه بإحتجاز الرهائن والتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات لشكه فـي سلوكهم وأنه قام بقتل والدة زوجته .

تم نقل المتهم والمصابين وجثة المتوفاة لمستشفي الفيوم العام بالحراسة اللازمة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وتم احالته الى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته فى التهم ال19 الموجهة اليه .