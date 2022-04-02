ضد المؤمرات على الحكومة.. رئيس الوزراء الباكستاني يدعو شعبه للتظاهر غدا

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم "السبت"، إن محاولة عزله من منصبه مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خان: "محاولة عزلي هي محاولة تغيير للنظام مدعومة من الولايات المتحدة، ومحاولة تغيير النظام في باكستان تدخل سافر من الولايات المتحدة في سياستنا الداخلية".

وأضاف: "أدعو الباكستانيين للاحتجاج يوم غد في كل المدن رفضا للمؤامرات ضد الحكومة".

فيما نفت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، مزاعم تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن السلطة.

وقالت بيدينغفيلد، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تدخل الولايات المتحدة في محاولة الإطاحة بعمران خان من منصبه:" لا صحة إطلاقا لهذه المزاعم".

وبحسب تقارير إعلامية ، زعم خان أن الولايات المتحدة هددته وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة، بعد زيارة أجراها إلى روسيا ولقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

كان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أعلن في وقت سابق اليوم، أن هناك دولة غربية تدعم طرده من الحكومة، بسبب زيارته التي أجراها لروسيا الشهر الماضي.