عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تعلن مواعيد فتح مكاتبها في رمضان.. وقوائم خاصة للإفطار والسحور

صدى البلد

أعلن الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن  مواعيد العمل لجميع مكاتب المبيعات التابعة لها، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث تقرر أن تعمل جميع مكاتب الشركة اعتبارا من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 4 مساء ماعدا يوم الجمعة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية مصرللطيران بالإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لعملائها في مختلف مراحل السفر وبناء علي توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما يمكن للعملاء التعامل مع مكاتب مبيعات مبني الرحلات الموسمية، ومبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي  وكذا مركز الإتصالات التليفونية الـCall Center الذي يوفر جميع الخدمات على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.  

وأضاف نبيل أن مصر للطيران ستوفر وسائل أخرى يستطيع العملاء من خلالها الحجز والتأكد من مواعيد السفر، والحصول على العديد من الخدمات المميزة الأخرى عن طريق تطبيقات مصرللطيران على التليفون المحمول وأيضا عن طريق الموقـع الإلكتروني لمصـر للطيران www.egyptair.com والذي يمكّن العميل من حجز تذكرة السفر واختيار درجة السفر والمقعد والوجبات المفضلة واختيار أفضل الأسعار بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالأمتعة بأنواعها، وإمكانية متابعة الحقائب المفقودة، كما يعرض الموقع شبكة رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية  وكذلك النصائح، وإرشادات السفر وغيرها من المعلومات بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة تذاكر السفر، وتعديل الحجز وتغيير خط السير من خلال مركز الاتصالات call center التابع للشركة سواء بالبطاقات الائتمانية أو عن طريق خدمة فوري والخدمات الأخرى.

من ناحية أخري قامت شركة مصرللطيران للخدمات الجويه صاحبة النشاط الرئيسى لإعداد وتجهيز وجبات الأغذية والمشروبات للرحلات الجوية والمطاعم والكافتيريات برفع حالة  الإستعداد خلال شهر رمضان المعظم  بإعداد قوائم متنوعه من الوجبات التي تقدم على الطائرات خلال أوقات الإفطار والسحور أو في قاعات وصالات كبار الزوار لمختلف المسافرين وكذلك تلبية احتياجات مختلف العاملين في قطاع الطيران المدني والعاملين من مختلف الجهات والهيئات في مطار القاهرة الدولي  مع مراعاة كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة وتطبيق جميع معايير الجودة في شتي مراحل إنتاج وتداول الأطعمة.

وقد وجه حاتم ممدوح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بضرورة التواجد بشكل دائم للإشراف والمتابعة لتنفيذ طلبات مختلف العملاء من شركات الطيران وشركات قطاع الطيران المدني في أوقات مناسبة وتقديم وجبات جاهزة كاملة الطهي وفي أحدث أدوات التعبئة والتغليف لضمان سلامة وجودة الوجبات.

رحلات مصر للطيران مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار عمرو أبوالعينين شهر رمضان المعظم الشركة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ليفربول ضد واتفورد| محمد صلاح يغادر أرضية الملعب "حزينا" وماني بديلا

ترشيحاتنا

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني|صور

استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار واللجنة تقبل وتواصل إجراءاتها التأديبية

كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي| التعليم تنفي تعديل تفاصيل أيامه المتبقية

مفتي الجمهورية: النبي محمد حاز الكمال في صفة النور.. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز صن دوانز علي المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

محمد رمضان.. موعد عرض وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل المشوار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ