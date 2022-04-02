بصورة مع محمود الخطيب.. محمد هانى يحتفل باستقبال شهر رمضان

هنأ محمد هاني لاعب النادى الأهلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر نجم النادى الاهلي صورة له مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى وعلق عليها مستخدما تلك الرموز: "♥♥♥".

ويواجه فريق الأهلي مساء الأحد المقبل نظيره الهلال السوداني في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الأحد في ثاني أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب إستاد القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس الأرضية.