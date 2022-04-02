الشيخ محمد عبيد إماما لمسجد السيد يوسف الحجاجي بالأقصر

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرارا بتكليف الشيخ محمد احمد عبيد، إماما وخطيبا لمسجد السيد يوسف الحجاجي وهو من اكبر المساجد بمحافظه الاقصر.

حصل الشيخ محمد عبيد على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة جامعة الأزهر، ودبلوم المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة، وعمل إماما لعدة مساجد أبرزها الشبان المسلمين ومسجد محسب وأخيرا إماما لمسجد السيد يوسف الحجاجي وهو من أكبر مساجد المحافظة.

تتلمذ إمام مسجد السيد يوسف الجديد، على يد العديد من علماء الأزهر الشريف وغيرهم مثل الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية في العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والحبيب عمر الجيلاني مفتي الشافعية ببلاد الحجاز.

ويعد مسجد السيد يوسف من أكبر مساجد المحافظة وبه ضريح العارف بالله السيد يوسف الحجاجي الخلوتي.