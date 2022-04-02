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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول أيام رمضان.. الأهالى يهربون من حرارة الطقس إلى النيل بالأقصر

صدى البلد

مع ارتفاع درجات حرارة الجو في أول نهار شهر رمضان المبارك، تواجد الأهالي في عدة مناطق بمدن وقرى الأقصر على شاطئ النيل لتهدئة أجسادهم من الطقس الحار بالسباحة في نهر النيل والترع المقابلة لمنازلهم، حيث يتواجدون بأعداد كبيرة يحفز بعضهم البعض لعمل أكروبات وقفزات مائية وسباقات لمسافات قصيرة ومتوسطة لقضاء أوقات يستمعون فيها لتسلية وقتهم في الصيام.

 

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وتوجد في كافة القرى ومدن الأقصر ترع، كما يسير شريط نهر النيل بطول المحافظة بأكملها ويطل على الغالبية العظمى من المدن والقرى، ومن هنا يستمتع أبناء المحافظة بالسباحة حيث يتوجهون إلى نهر النيل والترع برفقة أبنائهم لقضاء السويعات القليلة المتبقية من نهار شهر رمضان المبارك في المياه التي تنعش الأجساد مع الصيام.

 

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