رئيس مصلحة الشهر العقاري يكشف التسهيلات الجديدة لنقل الملكية

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري جرى عام 1946، وفي عام 2022 اكتمل بناؤه، لتُزال جميع العقبات والمشكلات التي كانت يعاني منها جميع المواطنين في التسجيل ، مشيرا الى أنة تم حصر جميع الحالات التي تنطبق على المواطنين، بواقع 16 نموذجا، وكل مواطن سيحصل على نموذج أوضح المستندات والرسوم المطلوبة، وكل حالة لها مستندات ورسوم مستقلة".

وأضاف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية قناة "الحدث اليوم"، أن المواطن لن يأتي الشهر العقاري إلا مرتين، وقت تقديم الأوراق والتوقيع على العقد، وهناك تيسيرات غير عادية أو مسبوقة في إجراءات التسجيل"، أما بالنسبة للحاصلين على حكم صحة ونفذ، فقد جرى وضع 2 نموذج للأحكام، أحكام صحة ونفاذ وتثبيت الملكية وأحكام منتهية للصلح، وكل من لديه حكم سيتقدم طبقا للنموذج المعد لذلك، ويتم نقل ملكية جميع الأحكام.

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن جميع الأحكام سيقتصر دور الشهر العقاري دون بحث الملكية فيما عدا الأحكام التي تنتهي بالصلح، وسيتم بحث الملكية، وجميع الأحكام سيتم تسجيلها، وجميع الحلقات العرفية لن تتطلب توقيت البائع، وكل مواطن عقد بيع ابتدائي أو توثيق جرى القضاء على هذه المشكلات، حتى نقضي على عزوف المواطنين عن التسجيل.

وأشار إلى أن حكم صحة التوقيع سيكون له نموذج حالة واقعية، مشددًا على أن التعديل الأخير كان قصده تحويل العقارات الوضع غير المسجل إلى المسجلة، وجرى وضع نماذج ميسرة لنقل الملكية، ومن لديه حكم سيسجل، ومن لديه حكم صحة توقيع وحيازة سيسجل، لافتًا إلى أن بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري سيكون 8 مايو المقبل.