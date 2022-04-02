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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدعاء وتهنئة.. ريم البارودي تحتفل بشهر رمضان المبارك

ريم البارودي
ريم البارودي

هنأت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها بقدوم شهر رمضان المبارك.


وكتبت ريم البارودي عبر حسابها علي انستجرام "‏سلام الله علي كل شعوب العالم اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا لا فاقدين ولا مفقودين #رمضان_كريم 🌙✨".

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا. 

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا. 

 

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IMG_٢٠٢٢٠٤٠٢_١٩٥٨٢١
الفنانة ريم البارودي تهنئة جمهورها حلول شهر رمضان قدوم شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان

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