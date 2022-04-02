مربعات فن الواو.. لقاءات أدبية وأمسيات شعرية في صعيد مصر

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي الثقافي والأدبي من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، شهدت مكتبة الطفل والشباب بديروط أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب بثقافة ديروط برئاسة الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري شارك بالامسية الشاعر أحمد شافع رئيس نادي الأدب بثقافة البداري وبمشاركة متميزة لأدباء ثقافة ديروط، وبعض المواهب الشابة.

بدأت فعاليات الأمسية بكلمة ترحيبية لرئيس نادى أدب ديروط والذي أكد ان الأمسية هي انعكاس حقيقي بأهمية دور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية والفنية من الشباب.

وفي أجواء أدبية أقيمت أمسية أدبية لأدباء القوصية، ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود، وبمشاركة الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الأدباء الثقافية والشاعر وجيه سعداوي وبعض محبي الشعر والأدب، تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة ومربعات فن الواو.

شهد بيت ثقافة صدفا ملتقى ثقافي أدبي أدارها الشاعر علي هريدى وقد شارك فيها مجموعة من المواهب الشابة منهم عبد الرحمن يونس وشيري باسم قدموا فيها بعض القصائد الشعرية الجديدة، حيث تم انتقاء بعضها ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بجانب الاستماع الى بعض المربعات الشعرية، كما عقد نادى أدب البدارى برئاسة الشاعر أحمد شافع ملتقى ثقافي أدبي لمناقشة أعمال الشعراء حيث تم الاستماع لبعض القصائد القصيرة منها "هجرك وصال" واخرى بعنوان "حياتي" وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة .

نظم قصر ثقافة الغنايم اللقاء الأسبوعى لنادي الأدب برئاسة الاديب على فتحي وقد شارك باللقاء الشعراء ياسر النجدي، علي فتحي، احمد فراج، حسين حمدان، حسن بخيت، كما نظم قصر ثقافة أسيوط اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة برئاسة الأديب الروائي ايمن رجب طاهر، قدم فيها الأديب ايمن رجب طاهر ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش بعض أعمال الاديب الراحل محمد عبد المنعم زهران والذي وافته المنية منذ أيام.