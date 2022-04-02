عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مربعات فن الواو.. لقاءات أدبية وأمسيات شعرية في صعيد مصر

لقاء أدبي في أسيوط
لقاء أدبي في أسيوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي الثقافي والأدبي من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة  ضياء مكاوي، شهدت مكتبة الطفل والشباب بديروط  أمسية شعرية ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب بثقافة ديروط برئاسة الشاعر المهندس أحمد صلاح فخري شارك بالامسية الشاعر أحمد شافع رئيس نادي الأدب بثقافة البداري وبمشاركة متميزة لأدباء ثقافة ديروط، وبعض المواهب الشابة.

بدأت فعاليات الأمسية بكلمة ترحيبية لرئيس نادى أدب ديروط والذي أكد ان الأمسية هي انعكاس حقيقي بأهمية دور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية والفنية من الشباب.

txt

سيرة بني فهمان على مسرح قصر ثقافة الفيوم

txt

"رمضانا ثقافة ووعي".. مسابقة يومية تنظمها هيئة الكتاب

وفي أجواء أدبية أقيمت أمسية أدبية لأدباء القوصية، ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب ببيت ثقافة القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود، وبمشاركة الشاعر مدثر الخياط رئيس رابطة الأدباء الثقافية والشاعر وجيه سعداوي وبعض محبي الشعر والأدب، تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة ومربعات فن الواو.

شهد بيت ثقافة صدفا ملتقى ثقافي أدبي أدارها الشاعر علي هريدى وقد شارك فيها مجموعة من المواهب الشابة منهم عبد الرحمن يونس وشيري باسم قدموا فيها بعض القصائد الشعرية الجديدة، حيث تم انتقاء بعضها ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بجانب الاستماع الى بعض المربعات الشعرية، كما عقد نادى أدب البدارى برئاسة الشاعر أحمد شافع ملتقى ثقافي أدبي لمناقشة أعمال الشعراء حيث تم الاستماع لبعض القصائد القصيرة منها "هجرك وصال" واخرى بعنوان "حياتي" وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة .

نظم قصر ثقافة الغنايم اللقاء الأسبوعى لنادي الأدب برئاسة الاديب على فتحي وقد شارك باللقاء الشعراء ياسر النجدي، علي فتحي، احمد فراج، حسين حمدان، حسن بخيت، كما نظم قصر ثقافة أسيوط اللقاء الاسبوعى لأعضاء نادى القصة برئاسة الأديب الروائي ايمن رجب طاهر، قدم فيها الأديب ايمن رجب طاهر ورشة قصصية لفن كتابة القصة وناقش بعض أعمال الاديب الراحل محمد عبد المنعم زهران والذي وافته المنية منذ أيام.

قصور الثقافة برنامج قوص الأدبية نادي القصة الوعي الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة امسيات شعرية مواهب الثقافة الصعيد ثقافة اسيوط ثقافة فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

فضل قراءة سورة الفاتحة قبل النوم .. 10 حقائق لا تعرفها

ترشيحاتنا

مروان حامد عن إهداء الاختيار لروح والده: تأثرت والمسلسل عمل وطني ضخم|فيديو

تقارير: محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

موعد آذان المغرب ثاني أيام رمضان .. ودعاء الصيام

نسألكم الدعاء| أحمد مكي يطلب من الجمهور قراءة الفاتحة لـ سمير غانم..شاهد

بالزي التقليدي.. الأهلي يلتقي الهلال غدا ببطولة دوري أبطال إفريقيا

نخلي بالنا|أحمد موسى: أبطال الاختيار هيتعرضوا لحملة إخوانية على مواقع التواصل..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ