نسألكم الدعاء| أحمد مكي يطلب من الجمهور قراءة الفاتحة لـ سمير غانم..شاهد

بدأت أولى حلقات مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس بلفتة إنسانية، وذلك بتقديم التحية لروح الفنان الراحل سمير غانم.

ونشر احمد مكى عبر حسابه علي انستجرام صورة وكتب "إهداء إلي من أضحكنا وعلمنا الضحك الأستاذ سمير غانم" وعلق قائلا "سمير غانم نسألكم الدعاء".

وكان الراحل سمير غانم قد شارك في الأجزاء السابقة من الكبير أوي وجسد دور الحاج درديري والد هدية زوجة الكبير والتي جسدتها الفنانة دنيا سمير غانم والتي لم تشارك في الجزء الجديد من المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، إخراج أحمد الجندي ويعمل «مكي» في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير أوى على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة.

بدأت أحداث الحلقة الاولى حيث يظهر الكبير فى البداية دون زوجة هدية، لكنه يقوم بتربية أولاده ويظهر «جونى» فى حالة من الحزن، بسبب عدم انجازاته و عدم وجود أصدقاء معه من أمريكا ، كما تظهر شخصية «حزلقوم».

ويسعى «الكبير» للزواج وتظهر شخصية «زادة» ابنة عمه، وهى فتاة كانت تحبه قبل معرفته بـ«هدية».



