وفاة الكاتب الصحفي عاطف الحزين نائب رئيس تحرير الأهرام

أعلنت هدى حزين، عن وفاة الكاتب الصحفي عاطف حزين، نائب رئيس تحرير الأهرام، مساء السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشرت هبة حزين قائلة "توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى الغالى الكاتب الصحفى عاطف حزين .. وفاضت روحه إلى بارئها مع أول آذان للمغرب فى شهر رمضان الكريم .. اللهم أغفر له وارحمه واجعل مرضه في ميزان حسناته وثبته عند السؤال".



ويعد عاطف حزين صاحب كتابات كثيرة ومؤثرة، وسافر إلى فلسطين المحتلة عام 1996 وتفقد عددًا من المدن الفلسطينية المحتلة.

وقال الكاتب حينها إنه كان بصدد معرفة مستقبل السلام في المنطقة وعلى إثر ذلك القرار سافر إلى فلسطين المحتلة والتقى بالسياسيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين وأجرى معهم مقابلات وكتب تجربته في كتابه.