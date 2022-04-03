إحداها تأكل كعكة .. أغرب صور القطط في المنزل

تتمتع القطط بحب وشهرة واسعة حول العالم، ورغم أنها تتسم بالهدوء، إلا أن مجموعة من الصور الغريبة التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي غيرت هذه الفكرة تماما.

ووفقا لموقع “بورد باندا”، كان الناس من جميع أنحاء العالم يشاركون صورا مضحكة للقطط الخاصة بهم، التي ظهرت خلالها كأنها تساوم على الموقف.

ويتضح في هذه الصور المضحكة، أن القطط ماكرة جدا بل أكثر الكائنات مكرا من العديد من الحيوانات في العالم.

وتظهر إحدى الصور قطة تبدو خجولة بعد أن تم وجدها صاحب المنزل وهي تأكل كعكة، بينما يظهر في صورة أخرى قطتان صغيرتان تنامان في صناديق العشاء.

ويظهر في صورة أخرى ان القطط ليست أنيقة دائما، ولا يمكن الوثوق بها، فيما يظهر في صورة مضحكة اخرى قطة ملتوية بعد أن التهمت العشاء ولم تستطع هاتان القطتان الصغيرتان إلا أن يحتضنا بعضهما في أوعية الطعام.

صورة مضحكة لقطة (1)

صورة مضحكة لقطة (2)

صورة مضحكة لقطة (3)

صورة مضحكة لقطة (4)

صورة مضحكة لقطة (5)

صورة مضحكة لقطة (6)

صورة مضحكة لقطة (7)