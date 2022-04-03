عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من 3 جنيهات إلى 30 ألفا.. أسعار سبحة رمضان في شارع المعز|فيديو

صدى البلد

تزدهر صناعة السبح في مصر مع اقتراب شهر رمضان، وينتشر بائعو  السبح بمنطقة الحسين  وبجوار المساجد الكبيرة خلال شهر رمضان لبيع بضائعهم ، حيث تتحول المناطق  التراثية إلى سوق شعبية لبيع للسبح.

ومع بداية شهر رمضان الكريم من كل عام يزداد الإقبال على شراء السبح، ورصدت عدسة صدى البلد أنواع وأسعار  السبح  بشارع المعز  في التقرير التالي:

في البداية قال محمد زين أحد بائعي السبح بشارع المعز ، يوجد أنواع كثيرة من الأحجار الكريمة يتم تصنيع السبح منها مثل أحجار العقيق والكوك  والفيروز  والعاج، بالإضافة إلى السبح المصنوعة من البلاستيك والخشب والزجاج.

وأضاف زين أنه مع اقتراب الشهر الكريم  يزداد الإقبال على شراء السبح وتتراوح اسعار السبحة الواحدة بين ٣ جنيهات لتصل إلى ٣٠ ألف جنيه بتختلف باختلاف نوع الحجر المستخدم في السبحة، موضحا أن السبحة التي تبدأ أسعارها من ٣ جنيهات بتكون مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

هل قراءة القرآن من الموبايل أقل ثوابا من المصحف ؟ .. الإفتاء تجيب

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

خطأ شائع في السحور يقع فيه البعض يبطل الصيام.. احترس منه

أوكرانيا: جثث المدنيين تتناثر في شوارع بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية.. صور

حدث في 2 رمضان .. فتح مكة وسقوط الدولة الأموية

مواعيد العمل في البنوك اليوم الأحد 3 أبريل 2022

كيف تعرف أنك محظور على تطبيق WhatsApp؟

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ