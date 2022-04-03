من 3 جنيهات إلى 30 ألفا.. أسعار سبحة رمضان في شارع المعز|فيديو

تزدهر صناعة السبح في مصر مع اقتراب شهر رمضان، وينتشر بائعو السبح بمنطقة الحسين وبجوار المساجد الكبيرة خلال شهر رمضان لبيع بضائعهم ، حيث تتحول المناطق التراثية إلى سوق شعبية لبيع للسبح.

ومع بداية شهر رمضان الكريم من كل عام يزداد الإقبال على شراء السبح، ورصدت عدسة صدى البلد أنواع وأسعار السبح بشارع المعز في التقرير التالي:

في البداية قال محمد زين أحد بائعي السبح بشارع المعز ، يوجد أنواع كثيرة من الأحجار الكريمة يتم تصنيع السبح منها مثل أحجار العقيق والكوك والفيروز والعاج، بالإضافة إلى السبح المصنوعة من البلاستيك والخشب والزجاج.

وأضاف زين أنه مع اقتراب الشهر الكريم يزداد الإقبال على شراء السبح وتتراوح اسعار السبحة الواحدة بين ٣ جنيهات لتصل إلى ٣٠ ألف جنيه بتختلف باختلاف نوع الحجر المستخدم في السبحة، موضحا أن السبحة التي تبدأ أسعارها من ٣ جنيهات بتكون مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك.