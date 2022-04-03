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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبيل سحور ثاني أيام رمضان.. قاصر تقتل بائعًا متجولاً بعد معاكستها بسوهاج

صدى البلد

قتلت فتاة في منتصف العقد الثاني من العُمر، بائعًا متجولاً، في الثلاثينيات من عمره، طعنًا بسكين، قبيل سحور ثاني أيام شهر رمضان الكريم؛ وذلك لمعاكستها وشقيقتها، بمنطقة العارف بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بمنطقة العارف بدائرة القسم، ووجود متوفٍ.

وبالانتقال والفحص، تبين وصول المدعو "حسين. ا. ح - 36 عامًا - بائع متجول - يقيم دائرة قسم أول - سابق اتهامه في 24 قضية "سرقة متجر ومخدرات وسلاح دون ترخيص"، إلى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة؛ إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بالجانب الأيمن من الصدر وأسفل البطن.

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واثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة في منتصف العقد الثاني من العُمر، تُدعى(سماح. ح.م - باىعة متجولة)، حيث نشبت بينها وبين المجني عليه مشاجرة، عقب معاكستها وشقيقتها "دنيا. ح. م - 22 عامًا - بائعة متجولة"؛ طعنته على إثرها عدة طعنات بسكين، كان بحوزتها؛ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اقرت بارتكابها الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سكين فتاة بائع متجول سحور رمضان معاكسه

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