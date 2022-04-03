وكيل التعليم بالغربية يطمئن على انتظام سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة امتحانات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي، على مدار يومين متتالين، بمدارس الحسين بن علي الابتدائية بسبرباي، ومحمد الخولي الابتدائية، وعبد الله بن الزبير الابتدائية، والجهاد الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.



وتأتي هذه المتابعة بهدف الاطمئنان إلى حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي صعوبات أو معوقات أو شكاوى من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وذلك تنفيذاُ لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل التعليم بالغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، وتوفير الجو المناسب لجميع التلاميذ أثناء عقد الاختبارات.

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