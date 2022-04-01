أمن الغربية يتدخل للسيطرة على مشاجرة الجزارين بسمنود

بسبب ر أزمة أسعار اللحوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من احتواء مشاجرة بالأسلحة البيضاء اندلعت بين جزارين اعتدوا بواسطة أسلحة البيضاء والشوم والسكاكين على جزارين بجمعية خيرية لقيامها ببيع اللحوم بأسعار مخفضة وتضارب أسعار اللحوم، ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء منهم وتوجههم للشراء من جزاري الجمعية الخيرية الذين يبيعون بأسعار منخفضة بنطاق قرية ميت عساس بمركز سمنود .

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي اخطار من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة واعتداء عدد من جزارين قرية ميت عساس بدائرة المركز على جزارين جمعية خيرية بذات القرية بسبب تضارب أسعار بيع اللحوم.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بالقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ .

وتبين من التحريات الأمنية أن سبب المشاجرة المضاربة والمنافسة في أسعار بيع اللحوم الحمراء وقيام جزارين جمعية خيرية بقرية ميت عساس بدائرة المركز ببيع كيلو اللحمه الحمراء بأسعار مخفضة عن الآخرين، في مبادرة لمحاربة الغلاء ومساعدة البسطاء ومحدود الدخل مما أدى إلى تأثر سلبي لباقي محلات الجزارة بالقرية ودفعهم إلى الاعتداء علي جزارين الجمعية الخيرية بالسكاكين والشوم والاسلحة البيضاء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9776 لسنة 2022 واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .