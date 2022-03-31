وزير الشباب والرياضة يصل محافظة الغربية لإطلاق فعاليات برلمان وسط وغرب الدلتا

وصل ، صباح اليوم ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، محافظة الغربية ، تمهيدًا لإطلاق فعاليات منتدي برلمان شباب وسط وغرب الدلتا ، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، واللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح.



وينطلق المنتدي الثاني لبرلمان الشباب "برلمان وسط وغرب الدلتا" ، بمشاركة 800 شاب وفتاة من برلمان شباب محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ، وعدد من الكيانات الشبابية ، والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ، وممثلي مديريات الشباب والرياضة وممثلي برلمان الشباب بالمحافظات الخمس.



وخلال لقائه بالسادة المحافظين بديوان عام محافظة الغربية ، قدم وزير الشباب والرياضة كامل الشكر والتقدير للسادة الوزراء المحافظين على تعاونهم وتحقيق التنسيق المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في مختلف اللقاءات والمؤتمرات الشبابية.