عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعلم مهارات المذيع الناجح في دورة تدريبية بمنظمة خريجي الأزهر

الدكتور عبد الدايم
الدكتور عبد الدايم نصير

اختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التى جاءت تحت عنوان "فن الإلقاء الإذاعى والتلفزيونى.. دراسة علمية"، وتأتى ضمن "مشـروع إعلامي المستقبل" الذى عقدته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لطلاب جامعة الأزهر الراغبين للالتحاق بها، إيمانًا منها بأهمية تأهيل الشباب وبناء وعيهم، وصقل مواهبهم الإعلامية على أيدي نخبة من خبراء الإعلام المتخصصين بمجال الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بمقرها الرئيس بالقاهرة، حيث شارك فيها 15 طالب وطالبة من كلية الإعلام، والكليات المختلفة بجامعة الأزهر، ومعهم اثنان من الطلاب الوافدين. 

 

فن الإلقاء الإذاعى والتلفزيونى

وعبر الطلاب عن سعادتهم لإتاحه المنظمة الفرصة لهم لإجتياز هذه الدورة، وخاصة لقائهم بكبار خبراء الإعلام فى هذا المجال، والتركيز معهم على تعلم مهارات المذيع الناجح وكيفية تطوير أنفسهم للعمل بالحقل الإعلامى، متمنيين تكرار مثل هذه الدورات فى هذا المجال. 


من جانبه نصح دكتور عبدالدايم نصير- مستشار شيخ الازهر الشريف- أمين عام المنظمة، الطلاب الدارسين بالدورة بضرورة التدريب المستمر فى مجالهم حتى يكتسبوا مهارات جديدة ومعرفة متنوعة، فضلا عن التثقيف والاطلاع على كل المجالات، وفى نهاية الحفل سلم الأمين العام للمنظمة الطلاب الدارسين شهادات إتمام الدورة.

الإلقاء الإذاعى إعلامي المستقبل مشـروع إعلامي المستقبل المنظمة العالمية لخريجي الازهر جامعة الأزهر كلية الإعلام دكتور عبدالدايم نصير الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة .. وانخفاض بداية من الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الهلال.. سيناريو وحيد يطيح بـ الأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن ضيوف الأسبوع الأول من برنامج العرافة .. خاص

حصن مصر ..القصة الكاملة لإنقاذ المشير طنطاوي للبلاد من مخططات الجماعة الإرهابية

زكاة الفطر 2022 .. أحكامها وفضل التعجيل بإخراجها

الرواة| قصة المبرأة بوحي السماء وأفقه نساء الأمة

هل ينوي بوتين إعلان انتصار روسيا في الشرق الأوكراني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ