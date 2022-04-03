تعلم مهارات المذيع الناجح في دورة تدريبية بمنظمة خريجي الأزهر

اختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التى جاءت تحت عنوان "فن الإلقاء الإذاعى والتلفزيونى.. دراسة علمية"، وتأتى ضمن "مشـروع إعلامي المستقبل" الذى عقدته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لطلاب جامعة الأزهر الراغبين للالتحاق بها، إيمانًا منها بأهمية تأهيل الشباب وبناء وعيهم، وصقل مواهبهم الإعلامية على أيدي نخبة من خبراء الإعلام المتخصصين بمجال الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بمقرها الرئيس بالقاهرة، حيث شارك فيها 15 طالب وطالبة من كلية الإعلام، والكليات المختلفة بجامعة الأزهر، ومعهم اثنان من الطلاب الوافدين.

فن الإلقاء الإذاعى والتلفزيونى

وعبر الطلاب عن سعادتهم لإتاحه المنظمة الفرصة لهم لإجتياز هذه الدورة، وخاصة لقائهم بكبار خبراء الإعلام فى هذا المجال، والتركيز معهم على تعلم مهارات المذيع الناجح وكيفية تطوير أنفسهم للعمل بالحقل الإعلامى، متمنيين تكرار مثل هذه الدورات فى هذا المجال.



من جانبه نصح دكتور عبدالدايم نصير- مستشار شيخ الازهر الشريف- أمين عام المنظمة، الطلاب الدارسين بالدورة بضرورة التدريب المستمر فى مجالهم حتى يكتسبوا مهارات جديدة ومعرفة متنوعة، فضلا عن التثقيف والاطلاع على كل المجالات، وفى نهاية الحفل سلم الأمين العام للمنظمة الطلاب الدارسين شهادات إتمام الدورة.