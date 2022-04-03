خلال متابعة موقف رصف الطرق..محافـظ المنوفية: إنتهاء الباجور من تنفيذ خطتها بنسبة 100%

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين فى تسهيل الحركة المرورية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام والمهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد شاهين مدير عام هيئة الطرق والنقل فرع المنوفية ، وممثل من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، وممثل عن إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.



بدأ محافظ المنوفية اجتماعه بمناقشة خطة أعمال الرصف المنفذة والأعمال المتبقية بكل مركز ومدينة ، وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تسريع معدلات الأداء للإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية خلال منتصف مايو القادم ووفقاً للجداول المحددة، مؤكداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين ، وخلال الإجتماع وجه محافظ المنوفية بعقد إجتماع غداً الإثنين بحضور ممثلى الغاز والكهرباء والصرف الصحى وهيئة الطرق لبحث معوقات رصف طريق منشأة عصام بطول 2.800كم ، والوقوف على المعوقات لسرعة حلها للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.



هذا وقد استعرض المحافظ موقف الرصف بكل ومركز ومدينة على حدة ، وأشار إلى أن نسب التنفيذ بمركز أشمون بلغت 85% بأطوال 8.300كم ، فيما بلغت نسبة التنفيذ 90% بمركز ومدينة تلا بأطوال 5.800كم ، هذا وقد انتهت خطة الرصف بمدينة الباجور بنسبة تنفيذ 100% لعدد 36 شارع ، وفى الشهداء بلغت نسبة التنفيذ 80% بأطوال 4.300كم ، في حين بلغت 90% بمركز منوف بأطوال 12.900، كما بلغت 75% بمدينة قويسنا بأطوال 27.800 كم ، وفي مركز ومدينة بركة السبع بلغت نسبة التنفيذ 60% بإجمالى أطوال 21.66كم ، هذا وقد شدد محافظ المنوفية بتكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ بمدينة سرس الليان والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 60% ، وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد الشوارع المدرجة بالخطة بلغ 89 شارع بنطاق المحافظة بمتوسط تنفيذ 80%.



كما تضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات النهائية لتسليم المشروعات المنتهية التنفيذ بنطاق مركزى أشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة للمرور غداً لتسليم 23 مدرسة منتهية و26 مشروع صرف صحى لتسليمهم ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.