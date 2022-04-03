كريستيانو رونالدو فى نزهة عائلية داخل حديقة.. صور

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، عدداً من الصور عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، التقطها خلال عطلة قضاها مع عائلته.

وظهر رونالدو بصحبة صديقته جورجينا وأطفالهما في إحدى الحدائق وعلق علي الصور قائلا "العائلة هي كل شئ"



حقق فريق مانشستر يونايتد تعادلا صعبا مع ضيفه فريق ليستر سيتي، في مباراتهما أمس، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل ليستر سيتي هدف التقدم عن طريق كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 63، في حين سجل فريد هدف التعادل في الدقيقة 66 .



وفي الدقيقة 80 سجل جيمس ماديسون هدفا ثانيا لصالح ليستر سيتي، لكن الحكم الغى الهدف بعد الإستعانة بتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 51 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب، في حين رفع ليستر سيتي رصيده عند 36 نقطة في المركز العاشر.