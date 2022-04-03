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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ابعد عنها .. 8 أطعمة تزيد الحموضة

8 أطعمة تزيد الحموضة
8 أطعمة تزيد الحموضة

تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة التى يواجهها الصائمون فى رمضان ولكن هذا يرجع إلى أسباب عديدة فى مقدمتها نوعية الطعام الذي يتم تناوله بكثرة.


نكشف لكم أبرز 8 أطعمة تزيد الحموضة بشكل سريع، وفقا لما جاء فى موقع “gastroconsa”.


الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين والكاكاو والمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تؤدي جميعها إلى حرقة المعدة وتعمل إحدى المواد الكيميائية في الكاكاو على إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى ، مما يسهل تسرب محتويات المعدة إلى المريء.

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النعناع

معروف بقدرته على تلطيف القولون العصبي ولكن له تأثير معاكس على ارتداد الحمض حيث يعمل النعناع على إرخاء العضلات المستخدمة في عملية الهضم ، كما أن العضلة العاصرة المريئية المنخفضة (LES) المريحة هي عبارة عن ترشيح (LES).


الأطعمة الدهنية

 تريح العضلة العاصرة المريئية السفلى وهي أبطأ في الهضم من الأطعمة الأخرى وعندما يبقى الطعام في معدتك لفترة أطول ، يستجيب جسمك عن طريق إنتاج المزيد من الأحماض.

لذا فإن الأطعمة المقلية مثل حلقات البصل واللحوم المحمرة ومنتجات الألبان كاملة الدسم تسبب الحموضة.


الأطعمة الغنية بالتوابل

الأطعمة الغنية بالتوابل تجعل ارتجاع الحمض أسوأ بطريقتين، أولاً يمكن للكابسيسين في العديد من الأطعمة الحارة أن يبطئ عملية الهضم ولكن قبل أن تصل إلى هذا الحد يمكن أن تهيج المريء المتهيج بالفعل وهو في طريقه إلى أسفل.


الأطعمة والمشروبات الحمضية

 تعد الأطعمة الحمضية من العوامل الشائعة لارتداد الحمض وتحتوي الأطعمة مثل الفواكه الحمضية والعصائر والطماطم ومنتجات الطماطم والأناناس وتوابل سلطة الخل على نسبة عالية من الأحماض ، مما يساهم في بيئة حمضية بالفعل.


الثوم 

من المعروف أن الثوم وخاصة النيء منه يسبب حرقة المعدة واضطراب المعدة لدى الأشخاص الأصحاء وهذا يجعله أكثر عرضة للتسبب في مشاكل لأولئك الذين يعانون من ارتداد الحمض.


البصل 

البصل النيء يحفز إنتاج الحمض الزائد مما يعرضك لخطر الإصابة بـ الحموضة المعوية لذا حاول تقليله فى السلطة أو الامتناع عن وضعه نهائيا إذا كنت تعانى من الحموضة بالفعل.

الكافيين
المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكربونات حيث يعمل الكافيين على إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى ، مما يسمح للحمض بالتسرب إلى المريء، وتعمل الفقاعات الموجودة في الكربونات على توسيع معدتك مما يؤدي إلى دفع محتويات المعدة إلى الأعلى مقابل العضلة العاصرة المريئية السفلى. 

هذا يجعل المشروبات الغازية والقهوة والشاي من العوامل المسببة للـ الحموضة كن حذرًا بشكل خاص مع المشروبات المختلطة والتي يمكن أن تجمع بين المسببات.

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